Lenny Kravitz zegt grote tv-rol te hebben verloren door huidskleur

Aan BBC News vertelt Kravitz dat hij, als hij inderdaad was uitgekozen om de rol te mogen spelen, "de enige donkere man in de serie zou zijn".

De acteur hoorde daarna dat de makers van Big Little Lies dit niet wilden, omdat het een personage betrof met nare karaktereigenschappen. De makers vreesden dat het door de kijkers zou worden beschouwd als discriminatie, omdat de enige donkere man in de cast een onsympathiek personage zou spelen.

"Dus dat werd 'm uiteindelijk niet", vertelt Kravitz, die eerder rollen speelde in onder meer The Butler en The Hunger Games-reeks. "De regisseur (Jean-Marc Vallée, red.) zei tegen me dat hij me heel graag wilde hebben, maar dat we nu een andere keer gaan samenwerken."

Nicole Kidman

Kravitz wilde niet zeggen om welke rol het precies ging, maar vermoedelijk ging het om het personage Perry Wright, dat uiteindelijk is vertolkt door acteur Alexander Skarsgard. Die ontving zowel een Emmy- als een Golden Globe-award voor zijn rol. De vrouw van dit personage wordt gespeeld door Nicole Kidman, die eerder een relatie had met Kravitz.

BBC News heeft contact opgenomen met HBO, het netwerk dat de serie uitzendt, maar het bedrijf was niet bereid om te reageren op het verhaal van Kravitz.

Emmy's

Big Little Lies gaat over een groep vrouwen in een rijke stad waar een moord is gepleegd. De HBO-serie is gebaseerd op de gelijknamige roman van Liane Moriarty. Big Little Lies zou eigenlijk een miniserie worden, maar na het grote succes kondigde HBO eind vorig jaar aan dat er toch een tweede seizoen komt.

Naast Skarsgard en Kidman spelen ook Reese Witherspoon en Laura Dern rollen in de serie. Meryl Streep zal de cast in het tweede seizoen versterken.

De serie was in het afgelopen jaar de grote winnaar bij meerdere awardshows. De makers mochten onder meer acht Emmy's, vier Golden Globes en vier Critics' Choice Awards ophalen.