Black Panther en Stranger Things grote winnaars MTV Movie & TV Awards

Black Panther is uitgeroepen tot beste film. Michael B. Jordan ging naar huis met de prijs voor beste schurk. Hoofdrolspeler Chadwick Boseman heeft ook nog eens twee MTV Awards gekregen voor zijn vertolking van de titelheld.

Black Panther wist niet alle nominaties te verzilveren. Zo ging de prijs voor het beste team naar de vrienden die het opnemen tegen IT-horrorclown Pennywise.

De onderscheiding voor beste gevecht ging evenmin naar de Marvel-film. Die ging naar Gal Gadot, die het als Wonder Woman opnam tegen het Duitse leger.

Stranger Things

De grote winnaar van de televisieprijzen was Stranger Things. De Netflix-serie heeft ook vier awards gewonnen. Stranger Things, een sciencefictionserie die zich afspeelt in de jaren tachtig, werd onder meer uitgeroepen tot beste serie.

Ook Lady Gaga werd onderscheiden. Voor Gaga: Five Foot Two heeft ze de MTV Award voor beste muziekdocumentaire gekregen. Keeping Up With the Kardashians kreeg het beeldje voor beste realityserie.