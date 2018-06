Dr. Dre komt met film over Marvin Gaye

Dr. Dre is bekend als producent van Straight Outta Compton, een Amerikaanse biografische dramafilm uit 2015 over de hiphopgroep N.W.A. De film over Marvin Gaye bevindt zich volgens Variety nog in een beginfase.

De makers hebben auteursrechtelijke toestemming verkregen om de muziek te gebruiken van de rhythm-and-blues zanger, waaronder zijn hits Whats Going On, Sexual Healing en Let's Get it On.

De invloedrijke soulzanger werd in 1984 op 44-jarige leeftijd doodgeschoten door zijn vader. In de laatste jaren van zijn leven woonde Gaye enige tijd in Europa. Hij worstelde met drugsproblemen en keerde kort voor zijn dood terug naar de Verenigde Staten.