Will Ferrell in Netflix-komedie over Eurovisie Songfestival

De vijftigjarige Ferrell werkt achter de schermen ook als schrijver mee aan de komische film van Netflix over het jaarlijkse festival in Europa, schrijft Deadline. Ferrell schrijft samen met Andrew Steele van Saturday Night Live.

Ferrell is daarnaast als producent bij de serie betrokken. Eerder produceerde Ferrell, die te zien is in films als Anchorman en Elf en daarnaast een rol had in Saturday Night Live, de Netflixkomedie Ibiza, met Gillian Jacobs in de hoofdrol.