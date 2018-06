Heather Graham gaat hoofdrol spelen in drama The Rest of Us

Graham speelt volgens Variety een evenwichtige, gescheiden weduwe die een zwakke relatie heeft met haar eigenzinnige tienerdochter (Nélisse). De relatie komt nog verder onder druk te staan als Graham de tweede vrouw van haar ex, gespeeld door Balfour en haar jonge dochter (Pniowsky) uitnodigt met hen mee te gaan nadat hij ex-man is overleden.

De vier vrouwen kampen ieder met hun eigen verdriet, gebreken en geheimen en moeten daarnaast besluiten of ze een gezamenlijke toekomst zien zitten.

Academy Nicholl Fellowship

De opnames van de film zijn inmiddels begonnen in het Canadese Toronto. Het script van The Rest of Us is geschreven door Alanna Francis, die in 2016 kwartfinalist was van de Academy Nicholl Fellowship.

Graham had eerder een rol in The Hangover en The Hangover III, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me en Anger Management. Balfour zat onder meer in Final Destination 5 en de Netflix-serie The Crown. Nélisse was eerder te zien in The Book Thief en The Great Gilly Hopkins.