Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Sinds deze week staat het vijfde seizoen van The Ranch op Netflix. In deze comedyserie speelt Ashton Kutcher een oud-footballspeler die terugkeert naar zijn familie in Colorado. Daar moet hij meehelpen op de ranch, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan na vijftien jaar afwezigheid.

Voor de liefhebbers is er nu het tweede seizoen van Queer Eye. In deze met een Emmy bekroonde realityserie krijgen kandidaten een complete make-over van vijf homoseksuele stylisten. Ook hun eetgewoontes en interieur worden flink onder handen genomen. De Fab Five zijn streng, maar gelukkig mag er ook gelachen worden.

Ook zijn er deze week nieuwe seizoenen van Marlon, Champions, The Fashion Fund, Martha Bakes en Voltron beschikbaar gemaakt door Netflix. Daarnaast zijn er nieuwe afleveringen verschenen van The 100, Supergirl, The Originals en The Break with Michelle Wolf.

Films

In het waargebeurde The Bleeder speelt Liev Schreiber (Ray Donovan) de rol van Chuck Wepner. Hij maakt naam als bokser wanneer hij het opneemt tegen de legendarische Muhammad Ali. Hierna wordt hij benaderd door Sylvester Stallone, die een film wil maken gebaseerd op Chucks carrière: Rocky. Maar de bokser komt er al snel achter dat zijn roem en succes ook een keerzijde hebben.

Cloudy with a Chance of Meatballs 2 is het vervolg op de kleurrijke animatiefilm uit 2009 van Phil Lord en Chris Miller: The Lego Movie. In dit tweede deel komt uitvinder Flint erachter dat zijn machine om voedsel te maken nog steeds werkzaam is. Leidde dit in het vorige deel tot een tsunami van eten, nu moeten Flint en zijn vriend het opnemen tegen vreemde wezens die half dier, half gerecht zijn.

Naast deze twee titels zijn ook de thriller La Hora Final, de romcom Set It Up, het Indiase drama Lust Stories en de actiefilm Beirut te streamen.

Documentaires

In de documentaire Karl Meltzer: Made to Be Broken volgen we ultrarunner Karl Meltzer. Zijn doel is om in recordtijd meer dan 3.500 kilometer af te leggen op de Appalachian Trail, een pad in het oosten van de Verenigde Staten. Zijn eerste twee pogingen om het record te verbreken, zijn mislukt. Zal Karl de derde keer wel zijn doel bereiken?

The Horn legt het dagelijkse werk vast van Air Zermatt. Deze reddingswerkers helpen mensen in nood op de Matterhorn in Zwitserland. Deze berg is bijna 4,5 kilometer hoog en iedere fout kan fataal zijn. In deze docuserie zien we hoe de reddingswerkers hun leven in de waagschaal stellen om het leven van anderen te redden.

De natuurdocumentaire Pacificum el Retorno al Océano toont de kustlijn van Peru op zijn allermooist. In The Art Of vertellen toonaangevende vakmensen over hun ambacht, van kaasboeren tot modeontwerpers. Verder geeft de docuserie Screenland ons een blik achter de schermen van games en virtual reality, reist Wu-Tang Clan-rapper GZA de wereld over op zoek naar innovatieve wereldverbeteraars in Liquid Science en onthult dj Tommie Sunshine sappige anekdotes uit de dancewereld in After the Raves.