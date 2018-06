Martijn Fischer en Tygo Gernandt te horen in animatiefilm Pluisje

Pluisje vertelt het verhaal van een jong en vrolijk vogeltje dat alleen moet overwinteren nadat zijn familie zonder hem naar het zuiden is getrokken.

De stem van Pluisje wordt vertolkt door Teddy Ortanca. Van Kruistum speelt Skua, Gernandt spreekt de stem in van de gemene valk Shadow, Fischer is Giron en Cardoso neemt de stem van Ploveria voor haar rekening.

Ortanca is vooral bekend door zijn vertolking van Kruimeltje in de gelijknamige musical en Brammetje in de musical van Ciske de Rat.

Pluisje wordt uitgebracht door Just4Kids en Just Film Distribution en is vanaf 12 juli te zien in de Nederlandse bioscopen.