Edwin Rutten en Wieteke van Dort vinden kinder-tv 'verpreutst'

Zowel Rutten als Van Dort vindt dat Barbapapa, dat draait om een familie van kleurrijke wezentjes die zich in allerlei gedaanten kunnen veranderen, een tijdloos karakter heeft. Daarom is het programma ook goed geschikt voor een nieuwe versie, stellen zij.

"Deze poppen kunnen altijd doorgaan, ze gaan met de tijd mee. Als ze nu veranderen, kunnen ze ook een kekke iPhone worden", zegt Rutten in gesprek met NU.nl.

Beide acteurs zijn ook weer in de nieuwste Barbapapa te horen. "Ik heb er een stukje van gezien en het ziet er fantastisch goed uit", aldus Rutten. "Soms is het zo dat nieuwe versies van tekenfilms minder mooi zijn, wat te maken heeft met het kostenaspect. Maar de nieuwe Barbapapa heeft niet ingeboet op kwaliteit."

"Het is Barbapapa zoals je het kende, maar dan een beetje gemoderniseerd", voegt Van Dort toe.

Grensverleggend

Barbapapa heeft de tand des tijds dus goed doorstaan, maar kinderprogramma's als De film van Ome Willem en De stratemakeropzeeshow, waarin Rutten en Van Dort destijds speelden, zouden volgens de acteurs nu niet meer kunnen.

"Kinderprogramma's uit de jaren zeventig waren grensverleggend", zegt Van Dort. "Maar liedjes over borsten krijgen, of de Deftige Dame (haar personage uit De stratemakeropzeeshow, red.) die vaak windjes liet, dat kan nu niet meer. We zijn verpreutst."

Rutten is het hiermee eens. "Het feit dat mensen zich opwinden over een broodje poep (waarover hij zong in De film van Ome Willem, red.), dan denk ik: waar hebben we het over? Of de tv van toen echter beter was, weet ik niet. Wel vind ik de tekenfilms van nu wat armoediger. Maar ik heb er geen waardeoordeel over, de tijd verandert gewoon. Kindertelevisie uit de jaren zestig, zeventig, tachtig was grensverleggender, dat wel."

Inspreken

Rutten werd voor de tweede Barbapapa-reeks (uit 1977, red.) gevraagd om de stem van het onder meer het titelpersonage in te spreken. Ook Aart Staartjes en Marijke Merckens verleenden hun stem aan meerdere wezentjes.

"Toen ik de tekenfilm voor het eerst zag, was ik verbaasd", aldus Rutten. "Al die veranderingen die ze konden maken, al die trucs. Ik denk dat kinderen zich hiermee kunnen identificeren. Alle figuren hebben een andere kleur en spelen daardoor een andere rol. Kinderen kunnen daarin opgaan."

Van Dort was te horen in de allereerste Barbapapa-serie uit 1973, gecreëerd door het Frans-Amerikaanse echtpaar Anette Tyson en Talus Taylor. De actrice verzorgde geen stem, maar zong wel de liedjes in. Alle personages werden toen nog ingesproken door Leen Jongewaard, die ook het bekende introliedje zong en optrad als verteller.

"Het waren beeldige liedjes", vertelt Van Dort. "Het was hartstikke leuk om mee te werken aan zo'n vrolijke serie. Ik had al vaker gewerkt met Joop Stokkermans (de componist die ook de themanummers schreef van onder meer Paulus de Boskabouter, red.) en het was ontzettend leuk om samen te werken."

Barbatruc

Rutten genoot ook van het inspreekproces van de serie. "Als je tegenwoordig films inspreekt, kom je in de studio en doe je alleen jouw stukjes. Ten tijde van Barbapapa vonden Aart, Marijke en ik het leuk om tegelijkertijd achter elkaar dingen op te nemen."

"Je deed ook twee, drie typetjes, dus dan moest je plotseling van 'Huub huub, barbatruc' (bekende uitspraak in de serie die Barbapapa deed voordat hij van vorm veranderde, red.) weer naar een ander stemmetje. Daarbij moest de tekst de goede intonatie hebben en moest de tekst lipsync zijn. Eerlijk gezegd werd je er een beetje gek van", lacht Rutten. "Daarna trakteerden we onszelf altijd op een copieuze Indische maaltijd."