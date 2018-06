Recensieoverzicht: Horrorfilm Hereditary is 'regelrechte nagelbijter'

AD - vier sterren

"In zijn debuut Hereditary slaagt regisseur Ari Aster (31) erin op een vernuftige wijze tal van horrorclichés een nieuwe wending te geven. Hereditary leunt zwaar op de vertolking van Collette die de hysterie van Ellen, een kunstenares gespecialiseerd in miniatuurtaferelen, langzaam opvoert als een Formule 1-auto. Haar lijden, paranoia en angstbeelden dragen deze film voor een belangrijk deel. Samen met A Quiet Place biedt Hereditary zonder meer de beste horror van 2018."

De Volkskrant - vijf sterren

"Hereditary voelt als een kussen dat steeds steviger op je gezicht drukt. Of, om een van de heftigste beelden uit de film te parafraseren, als een pianosnaar die in je nekvel zaagt. Probeer ze maar eens van je af te schudden, de taferelen die Aster dan met vaste hand over je uitstort. Maar het is niet alleen die gruwelzolder die na afloop door je hoofd blijft spoken, of dat in maanlicht zwevende, hoofdloze lijk. Het gezin als gevangenis waar iedereen levenslang heeft: dat idee is de ware horror van Hereditary."

Het Parool - geeft geen sterren

"Hereditary is nog geen half uur bezig wanneer de boel al gierend uit de klauwen loopt en je ademloos kijkt naar een vrouw die door een hel is gegaan en er nog lang niet uit is. Collette (Toni Collette, red.) gaat door diepe dalen en maakt een verpletterende indruk. Voorspelling: ze krijgt er volgend jaar een Oscar voor. Aster weet goed wat hij onbenoemd kan laten. Hij plaagt zijn publiek met intrigerende beelden en terloopse opmerkingen, die later een vervolg krijgen dat in gruwelijkheid en gekte de grenzen van de geloofwaardigheid opzoekt."

De Telegraaf - 3,5 sterren

"Wie dacht met A Quiet Place al de griezeligste film van 2018 gezien te hebben, heeft hopelijk heeft nog wat kalmeringstabletjes over. Want ook Hereditary is een regelrechte nagelbijter. In zijn inktzwarte familiedrama openen verlammend verlies en schuldgevoel de poorten naar de hel, ook voor wie zich in de personages inleeft. Aster injecteert op trage, maar subtiele en doeltreffende wijze een flinke dosis spanning onder de huid. Jammer alleen dat zijn huiverhorror uiteindelijk wat gaat haperen en verzandt in een ondoorgrondelijk staaltje complotdenken."

NRC - vijf sterren

"Horrorsensatie Hereditary wordt al in één adem genoemd met klassiekers als Rosemary's Baby, The Shining of The Exorcist. Dat is nauwelijks overdreven: debuterend regisseur Ari Aster schroeft latente dreiging via een aantal groteske wendingen heel kalmpjes op naar een nachtmerrie van Grand Guignol. Net als in Don't Look Now van Nicolas Roeg, een inspiratie van regisseur Ari Aster, vloeien rouw en trauma naadloos over in een fatalistische, paranormale realiteit. En verwacht geen bevrijdende catharsis: Hereditary blijft in je hoofd rondzoemen als een mug in de nacht."

