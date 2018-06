Deel One Tree Hill-cast komt weer samen voor nieuwe film

Hilarie Burton, Robert Buckley, Danneel Ackles en Antwon Tanner spelen rollen in de film, schrijft Deadline woensdag.

Er deden al langer geruchten de ronde dat er een reünie van One Tree Hill zou komen, omdat de acteurs op sociale media foto's hebben geplaatst met de hashtag #christmas2018.

De nieuwe film, geschreven door Cassie Doyle, gaat over Jolie (gespeeld door Hilarie Burton). Zij keert terug naar haar huis in Louisiana nadat haar relatie is stukgelopen. Beste vriendin Naomi haalt Jolie over om ook haar broer uit te nodigen. Omdat Jolie hierover twijfelt, stelt haar vriendin een 'kerstcontract' op.

One Tree Hill was een Amerikaanse dramaserie. In april 2012 is in de VS de laatste aflevering uitgezonden. In totaal zijn 187 afleveringen gemaakt.