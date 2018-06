Gal Gadot met Dwayne Johnson in actiekomedie Red Notice

De Israëlische actrice, die in 2004 tot Miss Israël werd verkozen, speelt in Red Notice een briljante en mysterieuze vrouw uit de kunstwereld.

Regisseur Rawson Marshall Thurber, die ook met Johnson aan de film Skyscraper werkt, is volgens Deadline speciaal naar Londen gevlogen om de actrice over te halen in de actiekomedie te spelen.

Voor Gadot, die momenteel bezig is met de opnames van Wonder Woman 2, is het een weerzien met Johnson. Ze speelde samen met hem in The Fast and the Furious-reeks.