Monic Hendrickx in vampierenserie Heirs of the Night

De serie wordt geregisseerd door Diederik van Rooijen, die eerder televisiehit Penoza heeft ontwikkeld. Heirs of the Night wordt een van de grootste Nederlandse dramaseries ooit. De voertaal is Engels en er spelen acteurs uit acht verschillende landen in mee.

Heirs of the Night is een vampierenserie die zich afspeelt in Europa aan het eind van de negentiende eeuw. De serie, bedoeld voor kijkers van tien jaar en ouder, vertelt over de kinderen van de laatst overgebleven vampierclans. Ze sluiten een pact om te overleven.

De opnames zijn deze week van start gegaan en de draaiperiode beslaat 115 dagen. De serie zal uit twee seizoenen van dertien afleveringen bestaan.

De reeks is geschreven door de Zweedse scenarist Maria von Heland en gebaseerd op de veelbekroonde Duitse boekenreeks Die Erben der Nacht.