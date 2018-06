Eerste Bondgirl Eunice Gayson (90) overleden

"Ze zal heel erg worden gemist", staat te lezen in een verklaring op Twitter.

Gayson vertolkte de rol van Sylvia Trench in Dr. No en was ook te zien in From Russia with Love uit 1963. In 2012 vertelde ze over het ontstaan van de beroemde filmzin 'Bond, James Bond'. Volgens de actrice verliep het opnemen van een scène met haar tegenspeler Sean Connery moeizaam, omdat hij worstelde met die zin.

"Hij moest 'Bond, James Bond' zeggen, maar kwam steeds met andere dingen, zoals 'Sean Bond' of 'James Connery'. Op advies van regisseur Terence Young gingen Gayson en Connery wat drinken om de spanning te verminderen, waarna Connery de zin probleemloos kon zeggen.''

Het was de bedoeling dat het personage Sylvia Trench meerdere keren zou terugkeren in de Bondfilms, aldus BBC. Dat idee werd echter aan de kant gezet door Guy Hamilton, de regisseur van Goldfinger.

Stemacteur

Hoewel Gayson te zien is in twee Bondfilms, is haar stem niet te horen. In de jaren zestig en zeventig werden de stemmen van vele Bondgirls ingesproken door stemacteur Nikki van der Zyl.

Gayson, die in 1928 werd geboren in Surrey, had al een aantal rollen op haar naam staan voor ze te zien was in Dr. No. Zo speelde ze in 1958 in The Revenge of Frankenstein. Later was ze onder meer te zien in televisieseries The Saint en The Avengers.