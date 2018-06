John Lasseter verlaat Disney definitief na 'misstappen'

Disney maakte vrijdag bekend dat de 61-jarige Lasseter, het creatieve brein achter successen als Toy Story, Cars en Frozen, tot het eind van het jaar een adviserende rol op zich neemt bij het bedrijf en daarna definitief vertrekt.

Een vervanger is nog niet aangekondigd, schrijft The New York Times. Volgens Bob Iger, de voorzitter en CEO van The Walt Disney Company, heeft Lasseter de animatiesector opnieuw uitgevonden, nam hij "torenhoge risico's" en vertelde hij "originele verhalen die mensen voor altijd zullen bijblijven''.

Iger ging niet in op de reden van het vertrek van Lasseter, die in een verklaring zei dat het tijd was om "zich te focussen op nieuwe creatieve uitdagingen". In november zei hij dat hij "zijn excuses aanbiedt aan iedereen die ooit een ongewenste knuffel of ander grensoverschrijdend gebaar heeft ontvangen". Hij sprak toen ook de hoop uit na een sabbatical terug te kunnen keren bij Pixar en Disney.

Mannenclub

De studio wordt er echter al jaren van beticht een 'mannenclub' te zijn. Verschillende vrouwelijke medewerkers protesteerden dan ook tegen het aanblijven van Lasseter.

Actrice Rashida Jones, die als schrijver verbonden was aan de nieuwste Toy Story-film, trok zich vorig jaar terug van het project vanwege de manier waarop zij en vrouwelijke collega's worden behandeld door de studio.

"Er is zo veel talent bij Pixar, en wij blijven fan van hun films", zeiden Jones en haar schrijfpartner Will McCormack in een verklaring. "Daarentegen heerst er een cultuur waarin vrouwen en gekleurde mensen niet een gelijke stem hebben op creatief gebied."