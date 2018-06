Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De grootste nieuwe titel op Netflix deze week is de documentaireserie The Staircase, van het team dat ook Making a Murderer maakte. Kathleen Peterson wordt op 9 december 2001 thuis dood aangetroffen onderaan de trap. Heeft haar man Michael Peterson haar geduwd? De makers van Making a Murderer en The Keepers verdiepen zich in het familieleven van de familie Peterson, en trekken een beerput aan verborgen geheimen open. Al snel krijgt de kijker zoveel tegenstrijdige verhalen voorgeschoteld dat het niet meer duidelijk is wie wel en niet de waarheid spreekt.

Liefhebbers van misdaadseries zullen verheugd zijn dat Anna Friel terug is als detective Marcella in het tweede seizoen van de gelijknamige politieserie. Wie van kookprogramma’s houdt, kan genieten van alweer het vijfde seizoen van Martha Bakes.

Kinderseries

Netflix denkt deze week ook aan de jongere kijkers met twee nieuwe series. In de animatieserie The Hollow worden drie verdwaalde tieners wakker in een wereld vol magische portalen, moeilijke puzzels en boosaardige beesten. De serie volgt de kinderen in hun poging de weg naar huis terug te vinden.

Voor de allerkleinsten is er daarnaast de leerzame detectiveserie Treehouse Detective. Hierin lossen Broer en Zus Beer allerlei raadsels op. Wat er met de sneeuwman is gebeurd bijvoorbeeld, en waar alle rupsen naartoe zijn verdwenen.

Films

De grootste nieuwe filmrelease op Netflix deze week is de komedie Sausage Party uit 2016. Deze animatiefilm oogt op het eerste gezicht vriendelijk en vrolijk, maar toch is deze totaal ongeschikt voor kinderen. De film volgt een mannelijk worstje in een supermarkt dat ervan droomt om seks te hebben met een vrouwelijk broodje. Sausage Party zit boordevol grove humor en heeft niet voor niets een Kijkwijzer meegekregen die zegt dat de film alleen goedgekeurd is voor zestien jaar en ouder.

Ook de dramafilm Hours uit 2013 met de in datzelfde jaar overleden Fast & The Furious-ster Paul Walker is aan het aanbod toegevoegd. Hierin speelt Walker 2013 een man die vecht voor het leven van zijn babydochtertje in de nasleep van Orkaan Katrina. Daarnaast is de nieuwe racefilm Dirt te zien met in de hoofdrol Kevin Dillon. Deze broer van Matt Dillon is vooral bekend van de tv-serie Entourage, maar hier mag Kevin laten zien hoe hij het er vanaf brengt als hoofdrolspeler.

De afgelopen weken gingen er meerdere grote titels op Netflix in première, maar deze week heeft de streamingdienst vooral veel kleinere titels toegevoegd. Hieronder bevinden zich vooral veel actiefilms, zoals bijvoorbeeld de Steven Seagal-films Force of Execution en Born To Raise Hell, en de Jean Claude van Damme-films Enemies Closer, 6 Bullets en Pound of Flesh. Daarnaast is er ook volop Aziatische actie met onder meer Donnie Yen in Ip Man 2 en Tony Jaa in Ong Bak 3.

