Publiek Hereditary kan bij 'engste film van het jaar' noodnummer bellen

Hereditary gaat vrijdagavond in première in de Verenigde Staten. Daarom is de film deze avond ook in Nederland al in meer dan tachtig bioscoopzalen te zien. Tijdens deze speciale premièreavond stelt distributeur Splendid een 06-nummer open voor bezoekers die de behoefte voelen om hun emoties tijdens de film te bespreken. Bij eerdere vertoningen zouden sommige mensen huilend en gillend uit de zaal zijn weggerend.

In alle bioscopen waar Hereditary vrijdagavond te zien is, is het personeel bovendien geïnstrueerd hoe zij met angstige mensen om moeten gaan. Een woordvoerder van Kinepolis Nederland zegt te vermoeden dat dit geen overbodige luxe is. De meeste voorstellingen vrijdagavond zijn uitverkocht.

Hereditary, met in de hoofdrollen Toni Collette, Gabriel Byrne en Ann Dowd, vertelt over een vrouw die cryptische en steeds verontrustender geheimen over haar voorouders ontdekt.

De filmhit beleefde eerder dit jaar de wereldpremière op het filmfestival Sundance in de VS en draait vanaf 14 juni officieel in de Nederlandse bioscopen.