Volgens TMZ trof de vriendin van de acteur hem woensdagavond levenloos aan in de hal van hun appartementencomplex in Los Angeles.

O'Neill zou eerder last hebben gehad van hartproblemen. Hij kampte ook met een alcohol- en drugsverslaving. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

De van oorsprong Ierse acteur was in het zesde en zevende seizoen van Sons of Anarchy te zien als Hugh, Ook had hij jarenlang een rol in de Ierse soap Fair City.