Eddie Murphy in biografiefilm over 'pooieracteur' Rudy Ray Moore

Murphy deed de afgelopen jaren weinig acteerwerk. Zijn laatste rol was in 2016 in de film Mr. Church en ook de jaren daarvoor speelde hij in slechts een paar producties.

Craig Brewer (Hustle and Flow) zal de regie van de film op zich nemen en het duo Scott Alexander en Larry Karaszewski, dat eerder verantwoordelijk was voor de scripts van biografiefilms als Ed Wood en The People vs. Larry Flynt, schrijft het script.

Moore is het bekendst van zijn rol in de film Dolemite, die om de gelijknamige pooier draait. Deze film ging vooraf aan een reeks platen en komische acts waarin Moore zich voordeed als Dolemite. De opbrengst hiervan gebruikte Moore voor het maken van de film, die werd uitgebracht in 1975. De in 2008 overleden Moore vormde hiermee een inspiratie voor artiesten als Snoop Dogg.

De productie van de film gaat komende week van start, meldt Deadline. Wanneer Netflix de film gaat streamen, is nog niet bekend.