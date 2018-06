Nasrdin Dchar speelt hoofdrol in film van choreograaf Ish

Ish is in Nederland vooral bekend als jurylid van So You Think You Can Dance. Hij bewerkte voor zijn korte film Klem zijn eigen roman Als je iemand verliest die je niet kan verliezen, maakte de producent donderdag bekend.

Klem vertelt het verhaal van een toevallige ontmoeting in de trein tussen de voormalige chirurg Els en de Palestijnse vluchteling Sulayman. Tijdens de treinrit ontspint zich een warm gesprek over hun verleden en de trauma's die ze meedragen. Niets doet vermoeden hoe groot de impact van hun gesprek zal zijn.

De opnames van de film zijn deze week van start gegaan. Klem zal eind 2018 in première gaan en te zien zijn op de Belgische zender Eén. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de korte film in Nederland te zien is.

Dchar is komend seizoen in de Nederlandse theaters te zien met de voorstelling JA!, waarin hij zijn eigen huwelijk en trouwen in het algemeen onder de loep neemt.