Actrice Hereditary liep hard om heftige scènes van zich af te schudden

"Sommige scènes waren extreem vermoeiend en heftig", vertelt de 45-jarige actrice aan NU.nl. "Ik ging daarom vaker hardlopen. Ik deed van alles om mijn lichaam in beweging te houden en het uit mijn systeem te krijgen."

Ter voorbereiding op de scènes deed de Australische actrice, die eerder de moeder speelde van Haley Joel Osment in The Sixth Sense, niets speciaals. "Uit het script bleek zo duidelijk wat er van me werd verwacht, dat ik het al die tijd in me droeg en alleen maar hoefde te wachten op het moment dat ik het eruit mocht laten."

Collette voelde zich tijdens het hele proces erg gesteund door Ari Aster, die met Hereditary zijn debuut maakt als regisseur van een speelfilm. "Hij is een heel vriendelijk en bescheiden persoon, maar heeft ook lef en is extreem goed voorbereid. Hij denkt overal over na. Tijdens het spelen van lastige scènes voelde ik me erg gesteund. Hij gaf me het gevoel dat we dit samen deden en was net zo toegewijd als ik om het verhaal kloppend te maken."

Dat Hereditary Asters eerste speelfilm is, deerde Collette niet. "Ik heb heel vaak met nieuwe regisseurs gewerkt. Als iemand heel goed weet wat hij wil, vertrouw ik diegene. Ari had heel duidelijk voor ogen wat hij wilde."

Schoonheid

De regisseur zelf hoopt dat zijn film, die wel wordt omschreven als "engste horrorfilm van het jaar", zijn publiek bijblijft. "Op z'n minst een paar dagen. Dat is ook waar ik zelf altijd naar op zoek ben als ik een film kijk."

Aster koos bij zijn regiedebuut voor horror vanwege de "schoonheid" van het genre. "Je kunt duistere, meedogenloze verhalen vertellen zonder je publiek kwijt te raken. Met dit genre kon ik een verhaal vertellen dat anders te verschrikkelijk zou zijn om budget voor te krijgen."

Horror is volgens Aster in sommige opzichten ook makkelijker dan andere genres. "De verwachtingen van het publiek zijn duidelijk, dus er is een bepaalde roadmap die je kunt volgen. Het is de uitdaging om je publiek mee te nemen over een pad dat vertrouwelijk aanvoelt, om dan ineens het tapijt onder hen vandaan te trekken. Dat is wat ik heb geprobeerd te doen."

Hereditary gaat vrijdagavond landelijk in première in tachtig Nederlandse bioscopen. Vanaf 14 juni draait de film in heel Nederland.