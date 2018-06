Recensieoverzicht: Jurassic World: Fallen Kingdom is 'bloedeloos actiespektakel'

NU.nl zet de recensies op een rij.

AD - drie sterren

"Jurassic World: Fallen Kingdom is een film die uit twee stijlen bestaat. De eerste helft is puur actiespektakel, vooral veroorzaakt door de lavaspuwende vulkaan. Het tweede deel heeft meer een horrorkarakter en speelt zich in een kleinere ruimte af. Dat maakt de film van J.A. Bayona in elk geval tot een verrassend tussendoortje. Want een derde Jurassic World-avontuur komt er, gezien het (letterlijke) open einde, zeker."

De Telegraaf - geeft geen sterren

"Drie jaar nadat losgebroken dinosauriërs het themapark wegvaagden waarvoor zij met genetisch kunst- en vliegwerk tot leven waren gewekt, dreigen deze giganten opnieuw uit te sterven door een allesvernietigende vulkaanuitbarsting."

(…)

"Colin Trevorrow, die van Jurassic World (2015) een megasucces wist te maken, schreef mee aan het scenario van dit vervolg. Op basis daarvan weet Bayona spectaculaire actie, spanning en humor met stille dreiging te vermengen, leunend op mooie digitale effecten en spookachtig schaduwspel. Verrassend genoeg werpt hij daarbij tevens een paar morele vragen op. Die geven dit smakelijke popcorn-avontuur ook inhoudelijk scherpe tanden en klauwen."

Lees hier de volledige recensie

de Volkskrant - twee sterren

"Beide rollen (raptor-fluisteraar Owen, gespeeld door Chris Pratt en oud-Jurassic Park-manager Claire, gespeeld door Bryce Dallas Howard, red.) zijn aanmerkelijk fletser dan in de vorige episode, waar producent Steven Spielberg (regisseur van de eerste films) zich intensiever mee bemoeide."

"Ditmaal werd de Spanjaard J.A. Bayona aangewezen voor de regie. Het verhaaltje in zijn film voelt als een nazit bij de vorige, al is de dino-actie niet ondermaats: die gevarieerde kudde dinosauriërs in volle vaart voor een spuwende vulkaan uit te zien stormen blijft een sensatie."

Lees hier de volledige recensie

Parool - geeft geen sterren

"De Spaanse regisseur Juan Antonio Bayona (El Orfanato, A Monster Calls) kwijt zich vaardig van zijn taak en ontleent meer spanning aan de monsteractie dan Trevorrow, al blijft het met het oog op de winstmaximalisatie opnieuw een bloedeloos geheel. Er wordt een arm afgebeten zonder dat er ook maar een druppeltje bloed vloeit."

"Bayona verloochent zijn horrorwortels echter niet: hij laat het nieuwste laboratoriumgedrocht los in een kinderkamer, waar een meisje zich onder de lakens verstopt. Het is stof voor nachtmerries voor een nieuwe generatie Jurassic-junkies, die ongetwijfeld met angst en beven naar het volgende deel uitkijken. Ze zullen niet de enigen zijn. Bayona's amusante cocktail van prehistorische monsteractie en intieme slaapkamerhorror smaakt beslist naar meer."

Lees hier de volledige recensie