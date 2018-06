Jared Leto speelt Joker in spin-off Suicide Squad

Filmstudio Warner heeft hiermee twee Joker-films in de maak, meldt Variety. Afgelopen najaar kondigde het bedrijf aan een film uit te brengen over de jonge jaren van het maniakale personage. Joaquin Phoenix zal daarin de hoofdrol spelen.

De studio liet toen al weten dat dit niet het einde zou betekenen voor Leto's Joker. De nieuwe film zou de start moeten zijn van een reeks over de wereld van verschillende personages van DC Comics.

Leto is ook weer als de aartsvijand van Batman te zien in het vervolg op Suicide Squad, dat waarschijnlijk volgend jaar opgenomen wordt. Het is nog niet duidelijk of de spin-off daarvoor of erna in productie gaat.