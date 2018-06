Nieuw seizoen Orange Is the New Black vanaf 27 juli te zien

Het vijfde seizoen speelde zich af binnen een tijdsbestek van enkele dagen, in tegenstelling tot vorige in de reeks. Het nieuwe seizoen zal echter weer een langere tijd beslaan.

Actrices als Taylor Schilling, Uzo Aduba, Laura Prepon en Kate Mulgrew keren terug in het zesde seizoen.

De serie is gebaseerd op de memoires van Piper Kerman, die gespeeld wordt door Schilling. In het eerste seizoen had zij ook de hoofdrol, maar de seizoenen die daarop volgden gingen over diverse vrouwen in gevangenschap.