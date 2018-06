Justin Bieber verzorgt stem Cupido in animatiefilm

De zanger is ook als uitvoerend producent verbonden aan het project, schrijft Deadline. Bieber werkt samen met Mythos Studios, waarvan zijn manager Scooter Braun de medeoprichter is, aan de film.

"Toen Justin hoorde over dit project, was hij onmiddellijk enthousiast", aldus Braun. "Gelukkig voor ons weet hij, net als Cupido, het nodige over liefde en kattenkwaad."

Volgens de mythes had Cupido, de zoon van goden Venus en Mars, twee soorten pijlen. Met een kon hij mensen verliefd maken, met de ander kon hij mensen elkaar juist laten haten.

"Scooter en ik hebben een grote liefde voor mythologie", voegt David Maisel van Mythos Studios toe. Hij werkte eerder samen met Bieber aan de documentaire Never Say Never, over de tournee van de Canadese zanger uit 2010.

Bieber is al enige tijd wat minder actief op muzikaal gebied. Zijn laatste album bracht hij uit in 2015. Daarna was hij wel te horen op diverse hits, waaronder Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee.