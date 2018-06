Chris Pratt beleeft zijn jeugd opnieuw via Jurassic-films

"Als kind sprak de film mij bijzonder aan. Nu ik volwassen ben, spreekt Jurassic Park mijn innerlijke kind aan", zegt de 38-jarige Pratt in gesprek met NU.nl. "Zo kan ik een paar uur ontsnappen en me weer dertien voelen. Nu ik zelf een kind heb, zie ik een jonge generatie opgeslokt worden door de nieuwe films en dat is mooi om te zien."

De Amerikaanse acteur verwijst naar Jurassic World: Fallen Kingdom, de nieuwste creatie in de filmreeks over dinosaurussen. Net als in de voorloper uit 2015 vertolkt hij de hoofdrol. Hij vindt het nog altijd onwerkelijk dat hij tegenwoordig deel uitmaakt van de Jurassic-films.

"De oude films waren een groot deel van ons leven. Net als iedereen werden ook wij 25 jaar geleden de wereld van Jurassic Park ingezogen."

Dat gevoel leeft ook bij zijn tegenspeelster Bryce Dallas Howard. "De eerste film was zo'n baanbrekend moment voor films en voor de ervaring van het publiek", zegt de actrice. "Het lijkt wel een beetje op Star Wars. Voor de fans heeft het een speciaal plekje in hun hart. Als ik de film met iemand bespreek, zie ik een oprechte opwinding in hun ogen."

Vanwege zijn rol heeft Pratt de afgelopen jaren heel wat gelezen over dinosaurussen. "Ik denk dat ik inmiddels veel meer over dino's weet dan de gemiddelde persoon. Ik ben eigenlijk gewoon een paleontoloog, maar dan zonder diploma", grapt hij.

Generaties

Net als de twee acteurs, is ook Colin Trevorrow opnieuw betrokken bij de reeks. Waar hij in Jurassic World (2015) nog op de stoel van de regisseur zat, was hij ditmaal verantwoordelijk voor het script en de productie. Daarbij had hij als ultiem doel om twee verschillende generaties fans samen te brengen.

"Iedereen van mijn generatie weet nog waar hij de film voor het eerst zag en hoe het ze beïnvloedde", aldus Trevorrow. "Het is onze taak om het verhaal verder te brengen op een manier die een nieuwe generatie kan inspireren. Zonder daarbij het fundament van de oude films uit het oog te verliezen. Het is zoeken naar die balans."

Emotioneel

Regisseur J.A. Bayona noemt het een grote verantwoordelijkheid om beide generaties fans samen te brengen. "De fans van vroeger worden ouder en hebben nu zelf kinderen. Die fans zien hoe hun kinderen reageren op de film en gaan het zelf via hun ogen beleven. Zo herinneren ze hoe het was om die film in 1993 voor het eerst te zien."

Volgens de Spaanse filmmaker hebben veel mensen een emotionele band met de film. Als regisseur wil hij dat behouden. Dat probeert hij door elementen uit de oude films te verwerken in Fallen Kingdom.

"Er zijn veel personages, locaties en verhaallijnen die je kunt gebruiken. Zo is het niet alleen nostalgisch, maar hoort het echt bij het verhaal", aldus Bayona, die stelt dat de nieuwe film hetzelfde patroon volgt als het origineel uit 1993.

"In Fallen Kingdom heb je de grootste scene ooit in een Jurassic-film, maar halverwege de film wordt de spanning op een heel andere manier opgebouwd. Met een angst die we kennen van het origineel. Denk aan de beroemde keukenscene met die kinderen en de velociraptors."

Bayona zegt dat schrijver Trevorrow voorstelde het dit keer anders te doen. "Hij kwam met een soort spookhuis-idee, waar ik direct verliefd op werd", aldus de regisseur. "Mensen verwachten dat niet. Door dinosaurussen in een huis te plaatsen, kun je zorgen dat mensen hun angst voor dinosaurussen opnieuw beleven."

J.A. Bayona, Bryce Dallas Howard en Chris Pratt.

Natuurgeweld

In de film ligt de dreiging van natuurgeweld op de loer. Een vulkaan dreigt de overgebleven dinosaurussen op het eiland Isla Nublar uit te roeien. Personages Owen Grady (Pratt) en Claire Dearing (Dallas Howard) uit de vorige film worden opgetrommeld om te helpen bij een plan de dinosaurussen te evacueren.

In de film zijn de dinosaurussen klimaatvluchtelingen, die daarnaast te maken krijgen met mensen die niet schuwen grof geweld te gebruiken tegen de grote reptielen.

Schrijver Trevorrow erkent dat hij grotere thema's in zijn hoofd had bij het schrijven van het script, maar hoopt niet dat de film prekerig overkomt.

"E zijn onderwerpen die betrekking hebben op keuzes die mensen lang geleden hebben gemaakt en waar we nu de gevolgen van ondervinden, bijvoorbeeld het milieu", zegt hij. "Maar ook het gebrek aan respect ten opzichte van dieren. We delen de planeet met ze, maar we behandelen ze niet altijd alsof we de planeet delen."

Volgens actrice Dallas Howard is Jurassic World entertainment, maar behandelt de film ook diepere vragen waar geen duidelijk antwoord op is. "Het science fiction genre is het meest filosofische soort film", aldus Dallas Howard. "Het is mooi om deel uit te maken van iets vermakelijks, wat ook relevante thema's behandelt."

Trilogie

Jurassic World: Fallen Kingdom bouwt op naar een apotheose in een derde film. "We bouwen aan een trilogie en gaan verder met de ideeën die te zien zijn in de nieuwe film", aldus schrijver Trevorrow. "Hopelijk voelen de drie films samen met de drie oude films aan als een geheel."

Ook Pratt benadrukt na zijn tweede film met dinosaurussen nog niet klaar te zijn met de reptielen. "Je ziet in de film dat het een opzet is voor een grote derde film. We gaan nog nergens heen."

Jurassic World: Fallen Kingdom is vanaf donderdag 7 juni te zien in de bioscoop.