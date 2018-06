RTL maakt nieuwe reeks Baantjer met hoofdrol voor Waldemar Torenstra

De serie wordt uitgezonden via Videoland en RTL 4 en wordt voorafgegaan door een speelfilm die volgend jaar in de bioscopen gaat draaien.

Beide producties worden geregisseerd door Arne Toonen en het idee is afkomstig van Peter en Thijs Römer, de zoon en kleinzoon van de in 2012 overleden Piet Römer, die elf jaar lang in Baantjer te zien was. Thijs Römer schrijft ook het scenario van de nieuwe Baantjer-producties.

Het verhaal van de film situeert zich in de jaren tachtig en begint wanneer De Cock (een rol die in de eerdere RTL-serie werd gespeeld door Piet Römer) net rechercheur is geworden.

De rechercheur en zijn partner Tonnie Montijn (vertolkt door Tygo Gernandt) stuiten op een moordzaak die leidt naar een mogelijke aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix. Het detectiveduo probeert vervolgens deze aanslag te voorkomen.

'Toffe uitdaging'

De opnames beginnen in september. "Mijn handen jeuken om deze film te maken. Mijn taak om de legendarische De Cock te laten herrijzen, maar dan in zijn jongere jaren is echt een toffe uitdaging, waar ik direct voor heb getekend", aldus Toonen. "We gaan de fans niet teleurstellen en een nieuw publiek verrassen."

De serie Baantjer is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van A.C. Baantjer, waarvan meer dan zeven miljoen exemplaren zijn verkocht. De serie bestond uit twaalf seizoenen en werd uitgezonden tussen 1995 en 2006. Wegens het overlijden van Piet Römer werd de laatste aflevering begin 2012 nog een keer herhaald.

Baantjer is nog altijd de best bekeken Nederlandse serie ooit. De reeks beleefde in seizoen 2003-2004 een piek met gemiddeld 2.861.000 kijkers per aflevering.