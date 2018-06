Beau Schneider keert terug in GTST

Zijn personage vertrok in juni 2016 uit de serie en was in totaal 3,5 jaar in GTST te zien.

Tussendoor was de 29-jarige acteur in een kleine gastrol te zien toen zijn personage een rentree maakte in GTST. Na zijn vertrek uit de serie speelde Schneider onder meer mee in de toneelversie van Het geheime dagboek van Hendrik Groen.

Vanaf woensdag 13 juni is Schneider weer te zien in de dagelijkse serie op RTL 4. Het is niet bekend hoe lang de acteur zijn rol zal prolongeren.