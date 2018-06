'Nieuwe serie Roseanne met karakter Darlene in de hoofdrol'

Bronnen zouden aan entertainmentwebsite TMZ hebben bevestigd dat "ABC de mogelijkheden onderzoekt om de show een naamswijziging te geven en te focussen op het karakter Darlene in plaats van Roseanne".

Gilbert zou al hebben gebeld met castleden om te kijken of ze interesse hebben in deze doorstart.

Donderdag werd al bekend dat de producenten van de geannuleerde televisieserie Roseanne opties bekeken om de acteurs op een andere manier samen in een programma te krijgen zonder actrice Roseanne Barr.

Racistisch bericht

Dinsdag besloot ABC dat er geen nieuw seizoen zou komen van de sitcom, nadat Barr een racistisch bericht deelde op Twitter.

"Moslimbroederschap en Planet of the Apes hebben een baby-vj", schreef Barr in haar inmiddels verwijderde bericht, doelend op de initialen van Valerie Jarrett, de voormalig adviseur van Barack Obama. Even later kwam de actrice en comédienne met een nieuwe tweet, waarin zij haar verontschuldigingen aanbood.