Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

The Americans vertelt het verhaal van een schijnbaar doorsnee Amerikaans gezin aan het begin van de jaren tachtig. Schijnbaar, want Elizabeth en Philip zijn in werkelijkheid twee KGB-agenten die spioneren voor de Sovjet-Unie. Vanaf deze week staat het vijfde seizoen van deze thrillerreeks op Netflix. Hierin start het echtpaar Elizabeth en Philip een nieuwe missie met dodelijke gevolgen.

Deze week verscheen ook het langverwachte vijfde seizoen van Arrested Development. In deze cultcomedyserie speelt Jason Bateman (Ozark) een zoon van de steenrijke familie Bluth. Althans, ze waren steenrijk tot hun vader vanwege grootschalige fraude in de bak belandde. Nu moet de prettig gestoorde familie de broekriemen strakker aantrekken, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je gewend bent om je fortuin over de balk te smijten.

Ook zijn er deze week nieuwe seizoenen van New Girl, Unbreakable Kimmy Schmidt, Tyrant, Historia de un Clan, iZombie, The Sniffer en You Me Her beschikbaar gemaakt door Netflix. Daarnaast verschenen er nieuwe afleveringen van The 100, Lucifer, Supergirl, Busted en The Break with Michelle Wolf.

Films

In het waargebeurde drama Spotlight komt The Boston Globe een misbruikaffaire van de katholieke kerk op het spoor. De journalisten bijten zich vast in de zaak, maar dat wordt hen niet door iedereen in dank afgenomen. Spotlight won in 2015 de Oscar voor beste film en beste scenario. Daarnaast werden acteurs Mark Ruffalo en Rachel McAdams, evenals regisseur Tom McCarthy, genomineerd voor een Academy Award.

Wanneer een aantal dorpelingen in Bone Tomahawk wordt ontvoerd door een stam van primitieve kannibalen, trekt sheriff Hunt er met een paar man op uit om hen te bevrijden. Maar de tocht door de bloedhete woestijn is lang en begint al snel zijn tol te eisen onder de reisgenoten. Bone Tomahawk is een even spannende als bloederige kruising tussen horror en western met een prachtige hoofdrol van cultheld Kurt Russell (The Hateful Eight) als onverstoorbare sheriff.

Naast deze twee titels zijn ook de films It Comes at Night, Chronicle, Remains of the Day, Idiocracy, Jane Got a Gun, Legion en Trust te streamen.

Documentaires

In Michael Jacksons This Is It volgen we de popster in de aanloop naar zijn concertreeks in Londen. De documentairemakers krijgen een exclusief kijkje achter de schermen, met repetities, interviews en natuurlijk muziek van de King of Pop zelf. Michael Jackson stierf een maand voordat de uitverkochte concertreeks van start ging.

In de docuserie November 13: Attack on Paris vertellen slachtoffers, hulpverleners en andere betrokkenen over de gruwelijke aanslagen in Parijs van 2015. De docu Terms and Conditions May Apply onderzoekt wat internetbedrijven doen met onze persoonlijke gegevens. Jiro Dreams of Sushi is een portret van de wereldberoemde sushimeester Jiro Ono. Oscar-winnaar Morgan Freeman onderzoekt de geschiedenis van religie in The Story of God with Morgan Freeman.