Isa Hoes keert terug als stemacteur in Incredibles 2-film

The Incredibles uit 2004 was een van de grote hits van studio Pixar, die ook films als Toy Story, Finding Nemo en Ratatouille maakte. De film vertelt over een familie die bestaat uit superhelden.

In het vervolg staat moeder Helen, beter bekend onder haar 'supernaam' ElastiGirl, opeens in de spotlights, terwijl vader Bob voor baby Jack-Jack moet zorgen.

Isa Hoes is niet de enige stem die terugkeert in The Incredibles 2. Paul Haenen prolongeert zijn rol als Edna Mode, de excentrieke kledingontwerpster die gespecialiseerd is in heldenkostuums. Daarnaast zijn ook de stemmen van Anne-Marie Jung en Tommie Christiaan te horen in de Nederlandse versie van de vervolgfilm.

The Incredibles 2 draait vanaf 27 juni in de Nederlandse bioscopen.