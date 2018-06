Shailene Woodley dacht na Divergent aan stoppen met acteren

Hoewel ze achteraf niets aan de film zou willen veranderen, twijfelde Woodley over de volgende stap in haar carrière.

"De laatste film voelde een beetje als een teleurstelling voor alle mensen die eraan mee hebben gewerkt", vertelt de actrice in gesprek met online magazine Porter Edit.

"Dat zette me aan het denken. Ik besefte dat ik wat meer ervaring op moest doen buiten de filmindustrie en opnieuw verliefd moest worden op het acteren. Dat laatste overkwam me tijdens het filmen van Big Little Lies."

Voordat de actrice een rol kreeg in deze HBO-serie, acteerde ze een hele tijd niet en vroeg haar agenten om haar geen scripts meer te sturen. "Dat respecteerden ze, bijna een jaar lang", vertelt Woodley. Toen kreeg ze opeens het script van Big Little Lies opgestuurd. "Ik bedankte ze en liet ze weten nog steeds geen interesse te hebben."

Maar haar agenten drongen aan en toen de actrice hun advies opvolgde, werd ze verliefd op het script. Toen daarna ook nog hoofdrolspeler Laura Dern, met wie Woodley samenwerkte in de film The Fault in Our Stars, haar belde, was de actrice overtuigd.

Big Little Lies gaat over drie moeders, gespeeld door Nicole Kidman, Reese Witherspoon en Woodley. Hun perfecte levens ontsporen wanneer ze te maken krijgen met moord. Eind 2017 werd bekendgemaakt dat er een tweede seizoen van de serie komt.