Rob Lowe en Kristin Davis in nieuwe kerstfilm Netflix

Volgens Deadline heeft ook de zoon van Rob Lowe, John Owen Lowe, een rol te pakken in Christmas In The Wild.

De film gaat over een vrouw (Davis) die wordt verlaten door haar echtgenoot en daarop in haar eentje naar Afrika afreist. Daar ontmoet ze een piloot en olifantenbeschermer (Lowe senior).

John Owen, die eerder te zien was in zijn vaders comedy The Grinder en samen met zijn broer en vader een realityserie maakte, speelt de zoon van Davis' personage.

Davis speelde al jaren met het idee een film te maken waarin olifanten als bedreigde diersoorten centraal staan. De actrice zet zich al jaren in voor deze diersoort en produceerde in 2015 de docu Gardeners Of Eden, over de handel in ivoor. Ze bezoekt volgens Deadline momenteel een aantal olifantenopvangorganisaties in Afrika om een filmlocatie uit te zoeken.