Jason Momoa stopt met rol in remake The Crow

"Sorry maar ik kan niets anders spelen dan wat deze film verdient", meldde de acteur enigszins cryptisch. Volgens The Hollywood Reporter kampte het project al langer met problemen, veroorzaakt door meningsverschillen over financiën tussen de producent en studio Sony.

De film moest een remake worden van comicverfilming The Crow uit 1994, over een rockster die terugkomt van de dood om zijn moord en de verkrachting en dood van zijn verloofde te wreken.

The Crow is vooral bekend geworden doordat hoofdrolspeler Brandon Lee omkwam bij een ongeval op de set. In een scène waarin op Lee geschoten werd, werd een nepwapen gebruikt waarin nog lood zat na de opnames van een andere scène. Het raakte de acteur in zijn buik, hij overleed de volgende dag op 28-jarige leeftijd in het ziekenhuis.

De remake was een langgekoesterde droom van Jason Momoa. "Ik heb acht jaar gewacht op deze rol, maar helaas moet ik misschien nog acht jaar wachten. Ik moet deze film loslaten."

Er wordt al jaren gewerkt aan een remake van de film.