'Producenten Roseanne bedenken plan voor serie zonder Roseanne Barr'

Dat melden diverse bronnen aan filmblad Variety.

De serie rondom het gezin Connor werd dinsdag geannuleerd nadat hoofdrolspeelster Roseanne Barr een racistische opmerking maakte op Twitter over de voormalig adviseur van Barack Obama, Valerie Jarrett.

Of het lukt een serie te maken zonder Barr, is de vraag. De actrice heeft een groot financieel aandeel in Roseanne, omdat zij de serie en de personages heeft bedacht. De bronnen maken aan het filmblad duidelijk dat ze de kans klein achten dat het ook daadwerkelijk gaat lukken.

Entertainment Weekly schreef eerder deze week al over de optie een nieuwe serie te maken rondom de personages van acteurs Sara Gilbert, John Goodman en Laurie Metcalfe.

De reboot van de serie die populair was in de jaren negentig, was ook in 2018 een groot succes. Naar de première kijken 18 miljoen Amerikanen.