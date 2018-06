Stijn Fransen verlaat Goede Tijden, Slechte Tijden

Er gingen al geruchten dat de actrice zou stoppen met haar werk in de soap, maar RTL Boulevard kan donderdag bevestigen dat Fransen inderdaad de serie verlaat.

De 27-jarige Fransen speelde drie seizoenen lang in de serie. Haar personage is de dochter van GTST-coryfee Linda Dekker, gespeeld door Babette van Veen.

"Stijn heeft inderdaad besloten de serie te verlaten. Stijn gaat zich focussen op nieuwe projecten, waar ze later meer over zal vertellen in RTL Boulevard", luidt de verklaring van producent EndemolShine.

Fransen is woensdag 6 juni voor het laatst te zien in GTST. In de serie zal ze het fictieve dorp Meerdijk verlaten om voor een stage te wonen in New York.