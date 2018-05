Javier Bardem begrijpt waarom acteurs Pablo Escobar willen spelen

"Hij is een verwerpelijk mens vol tegenstellingen", vertelt Bardem donderdag aan AD. "Dat biedt voor acteurs enorm veel houvast."

"Escobar was een vat vol tegenstellingen. Aan de ene kant was hij een familieman, aan de andere kant een genadeloos mens die er niet voor terugdeinsde mensen die hem in de weg liepen op een vreselijke manier te laten doden. Ik heb hem ook door de gewichtstoename tijdens zijn leven beschouwd als een menselijk nijlpaard. Hij walste over alles en iedereen heen."

In de film speelt Penélope Cruz de rol van Escobars minnares Virginia Vallejo. Cruz is in het echt de vrouw van Bardem. "Het heeft onmiskenbaar voordelen om met je eigen vrouw te werken. Je hebt dezelfde werktijden en bent de hele tijd op dezelfde plaats. Maar Escobar en Virginia hadden op den duur een gespannen verhouding. Zij zette min of meer zijn ondergang in werking. Penélope en ik hebben geprobeerd om thuis onze rollen van ons af te schudden. Dat is prima gelukt. Ons huwelijk is nog intact."