D66 stelt vragen over beleid YouTube na afkeuren Redbad-reclame

Volgens een mail die producent Klaas de Jong vorige week ontving van Google, eigenaar van YouTube, wordt deze beoordeeld als "schokkende inhoud".

"Wij streven ernaar om gebruikers niet te beledigen door advertenties die ongepast zijn voor ons advertentienetwerk", staat in de mail. Een woordvoerder van Google bevestigt de authenticiteit van de mail, maar wil geen inhoudelijke toelichting geven op de reden van afkeuring.

De trailer mag op het YouTube-kanaal van de producent blijven staan, maar deze wordt nu niet als advertentie bij andere gebruikers onder de aandacht gebracht. De Jong kan tegen dit besluit van Google in beroep gaan, maar laat weten dit niet te willen doen.

"Ik wil dat de Europese Commissie een standpunt over culturele expressie online inneemt", stelt Schaake. "Het is niet wenselijk dat bedrijven of algoritmes gaan bepalen wat de grenzen zijn voor vrije expressie. De wet bepaalt wat de grenzen zijn, niet het winstmodel van een groot concern als Google."

Christendom

Producent Klaas de Jong stelt dat de campagne van Redbad is geweigerd omdat de film gaat over de strijd van een Friese vorst (Gijs Naber) tegen het hardhandig opdringen van het christelijk geloof in de Middeleeuwen. "Vanuit ons Nederlandse perspectief is het verzet tegen het christendom geen grote issue", stelt De Jong. "Het is bizar dat Amerikanen nu willen gaan bepalen wat voor Nederlanders aanstootgevend moeten zijn."

De woordvoerder van Google wil niet bevestigen dat de afwijzing van de campagne van Redbad hiermee samenhangt.