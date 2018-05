Jamie Foxx speelt hoofdrol in nieuwe film Spawn

The Hollywood Reporter meldt woensdag dat Foxx zich vereerd voelt dat hij de hoofdrol heeft gekregen. De acteur zegt: "Ik heb Todd verteld dat niemand harder voor de rol zou werken dan ik, als hij me de kans zou geven."

Het verhaal gaat over Al Simmons, een ex-soldaat die levend verbrand wordt en naar de hel gaat. Daar sluit hij een deal met het kwaadaardige wezen Malebolgia dat hem weer doet leven om wraak te nemen op zijn moordenaars en herenigd te worden met zijn vrouw. Eenmaal terug op aarde verkeert Simmons in een strijd tussen hemel en hel.

Toen het eerst stripboek Spawn in 1992 uitkwam, werden er 1,7 miljoen stuks van verkocht. De serie was in de jaren negentig een van de bekendste stripverhalen. In die tijd werden er ook al videospelletjes, series en een film (met in de hoofdrol Michael Jai White) gemaakt.

Wanneer de film in de bioscoop te zien is, is niet bekend.