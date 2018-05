'Een van hoofdrolspelers verlaat The Walking Dead in negende seizoen'

Lincoln speelt al acht seizoenen lang de hoofdrol in de langstlopende serie van de Amerikaanse zender AMC. Hij zal in seizoen negen nog in zo'n zes afleveringen verschijnen, meldt de filmsite Collider.

Volgens Collider zal de zombieserie vanaf seizoen tien draaien om het personage Daryl Dixon. Norman Reedus speelt Dixon al sinds het begin van de serie.

Ook de nieuwssites ComicBook.com en The Wrap brengen het nieuws op basis van een bron. AMC wilde niet reageren op de berichtgevingen in de media.

Stripverhaal

Vorig seizoen vertrok Chandler Riggs, die in het eerste seizoen de zoon van Grimes speelt, al de serie nadat zijn personage Carl was vermoord. Dit zorgde voor ophef onder de fans omdat Carl in de stripboeken, waarop de serie is gebaseerd, nog leeft. Grimes leeft ook nog in het stripverhaal.

Het negende seizoen is op dit moment in productie en zal eind 2018 te zien zijn. De populaire serie speelt zich af in een wereld die door zombies is overgenomen en volgt een groep mensen die dagelijks probeert te overleven. The Walking Dead wordt in Nederland op Fox uitgezonden.