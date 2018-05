Serie Roseanne geannuleerd na racistische tweet Roseanne Barr

"Het Twitter-bericht van Roseanne is afschuwelijk, weerzinwekkend en inconsistent met onze waarden, en we hebben besloten haar show te annuleren," zegt Channing Dungey, de directeur van ABC, het netwerk dat de serie uitzendt.

Barr, de hoofdrolspeler van de serie, had dinsdag in een tweet over voormalig adviseur van voormalig president Barack Obama, Valerie Jarrett, een toespeling gemaakt op haar religie en haar afkomst. Jarrett is Afro-Amerikaans en moslima.

Verontschuldigingen

"Muslim brotherhood & planet of the apes hebben een baby-vj", schreef Barr in haar inmiddels verwijderde bericht, doelend op de initialen van Jarrett. Even later kwam de actrice en comédienne met een nieuwe tweet, waarin zij haar verontschuldigingen aanbiedt.

"Mijn excuses voor Valerie Jarrett en alle Amerikanen. Het spijt mij echt dat ik een foute grap heb gemaakt over haar politieke werk en haar uiterlijk. Ik zou beter moeten weten. Vergeef me, mijn grap getuigt van slechte smaak." De comédienne liet daarna weten Twitter te willen verlaten.

Weerzinwekkend

Eerder kondigde Wanda Sykes, de schrijfster van de serie, al aan niet meer voor de serie te willen werken.

Roseanne-actrice Sara Gilbert, die in de serie de dochter speelt van Roseanne, noemde de uitlatingen van haar televisie-moeder 'weerzinwekkend'. "Dit is ongelooflijk verdrietig en moeilijk voor ons allemaal, omdat we een show hebben gemaakt waar we in geloven, trots op zijn en waar het publiek van houdt. De serie staat verder los van de meningen en uitlatingen van één castlid."

Emma Kenney, die alleen te zien is in de nieuwste afleveringen, laat weten al ontslag te willen nemen voordat bekend werd dat de serie geen doorgang krijgt. "Ik voel me gesterkt door degenen die weerstand bieden tegen zo'n gebrek aan normen en waarden. Pesters zullen nooit winnen."

Barr is een uitgesproken fan van Donald Trump. Daarmee is ze een uitzondering in Hollywood. Veel bekenden uit de film- en televisiewereld keren zich tegen de politiek van de Amerikaanse president. De actrice staat er bekend om vaak te twitteren over pro-Trump samenzweringstheorieën en andere controversiële onderwerpen.

Revival

De sitcom Roseanne keerde in maart terug, nadat de serie eerder van 1988 tot 1997 te zien was. Meer dan 21 miljoen Amerikanen keken naar de doorstart van de comedyserie.

In maart werd bekend dat de nieuwe reeks wordt verlengd met een tweede seizoen. Dit zal nu dus geen doorgang krijgen. De negen afleveringen die het eerste seizoen van de revival telde, zijn inmiddels allemaal uitgezonden.

De voltallige cast keerde terug voor de nieuwe afleveringen, onder wie John Goodman (Dan), Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie), Michael Fishman (D.J.) en Lecy Goranson (Becky).

Roseanne draait om het gelijknamige hoofdpersonage en haar familie, die behoren tot de middenklasse en wonen in het fictieve plaatsje Landford in de staat Illinois. In de serie maken ze "herkenbare" situaties mee, zoals werkloosheid en huwelijksproblemen.

De seriefinale trok zestien miljoen kijkers en gedurende de negen seizoenen wonnen Barr en Metcalf Emmy-awards voor hun rollen. Goodman en Gilbert kregen nominaties. In totaal werden er 222 afleveringen gemaakt van de sitcom.