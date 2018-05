Filmmaker Alex van Warmerdam vond zichzelf een etterbak

"Een meedogenloze treiterkop. Op school al - als ik nog weleens terugdenk aan sommige leraren voel ik me nu nog schuldig, zelfs na al die jaren", zegt de 65-jarige Van Warmerdam in een interview in de VPRO Gids.

Op dit moment werkt de geboren Haarlemmer aan een expositie in het Eye Filmmuseum en treft hij voorbereidingen voor zijn tiende film. "Het is rommelig en chaotisch, maar dat hoort er nu eenmaal bij. We zijn nog niet begonnen met filmen, hè. De casting wel, maar dat doet mijn vrouw, Annet (Malherbe, red.)."

Ingewikkeld maakproces

Ondanks dat Van Warmerdam al veel titels op zijn naam heeft staan, blijft het maakproces ingewikkeld.

"Ik mag veel ervaring hebben, maar ik ben geen natuurlijke filmmaker. Je hebt regisseurs die op de set komen en dan ter plekke een beetje gaan improviseren, maar dat kan ik niet. Ik moet alles voorbereiden. Ik moet een heel gedetailleerd storyboard maken en alles tien keer bespreken, en ik ben eindeloos met mijn cameraman in de weer."