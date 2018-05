Recensieoverzicht: Arrested Development 'keert terug naar oude formule'

Humo

"Uitkijken is het vooral naar Jeffrey Tambor, die in februari ontslagen werd bij ‘Transparent’ wegens ‘seksueel wangedrag’ maar hier wel weer de rol van pater familias George Bluth senior heeft gekregen. Zijn zinnetje ‘No touching!’ zal wellicht nooit meer hetzelfde klinken."

The New York Times

"Op zijn best is Arrested Development een klokwerk van ingrijpende narratieve versnellingen, misverstanden en leugens. Maar dit soort verhalen kunnen een slim geheel vormen. Hoewel het vijfde seizoen de puzzelstructuur laat vallen, is het nog steeds gebouwd als een enkel lang verhaal in plaats van strak geplotte afleveringen.

Na een paar afleveringen zit de vaart erin en raakt de serie weer de kern - de familie Bluth kan alleen op aparte manieren liefde tonen- en de motor - dat het enige waar je op kunt vertrouwen bij de familieleden is dat ze constant tegen elkaar liegen.

Entertainment Weekly - C+ (krappe voldoende)

"Als je een rasechte fan bent, voelt het nieuwe seizoen als thuiskomen. (...) Sommige verhaallijnen duren ontzettend lang. Mensen gaan naar Mexico, komen weer terug en gaan daarna weer naar Mexico.

Nu de show vijftien jaar bestaat, voelen sommige kenmerkende grapjes aan als een saaie herhaling. Michael (gespeeld door Jason Bateman) blijft aankondigen dat hij zijn familie gaat verlaten, voordat hij toch weer terugkeert om hen te helpen - iets dat aan het begin al gebeurde, maar nu nog zijn enige noemenswaardige karaktereigenschap is. En Gob (rol van Will Arnett) blijft bewijzen dat hij heteroseksueel is."

Variety

"De beste scènes uit seizoen 5 zijn afkomstig uit verhaallijnen die iets anders teweeg brengen bij de personages. In seizoen 4 gedroegen George Michael (Michael Cera, red) en Maeby (Alia Shawkat) zich nog als tieners, in seizoen 5 wordt erkend dat ze nu toch wel bijna volwassen zijn. (...) Het is zowel schokkend als grappig om hen onder het genot van wat drankjes te zien klagen over hun familie, en nog leuker om de doorgaans volgzame George Michael te zien mompelen dat iemand 'een vreselijke klootzak is'."

The Hollywood Reporter

"Aangezien deze serie - in tegenstelling tot veel andere komedies - erg draait om het verhaal, wordt er in het begin van seizoen vijf veel tijd besteed om de kijkers bij te praten. De eerste paar afleveringen zijn volgestopt met eerdere verhaallijnen, die de basis vormen voor verdere ontwikkelingen. Dus verlaag je verwachtingen enigszins, deze verhalende rommel zit de grappen soms wat in de weg."

"Het is goed te zien dat de serie weer terugkeert naar de formule die jaren geleden al werd neergezet, met snelle, meer-gelaagde grappen (zowel verbaal, fysiek als visueel). (...) Vanaf de helft van het nieuwe seizoen lijkt het erop dat deze vorm weer gevonden wordt, wat me enthousiast maakt om de rest te zien."

De eerste acht afleveringen van Arrested Development zijn vanaf dinsdag 29 mei te zien op Netflix.