Nieuwe Star Wars-film beleeft slechtste opening sinds drie jaar

Daarmee beleeft deze spin off van Star Wars de slechtste opening sinds Disney de filmreeks in 2015 uitbaat.

The Force Awakens bracht gedurende de eerste dagen dat de film te zien was bijna 250 miljoen dollar op. The Last Jedi, de voorloper van Solo, deed het met 220 miljoen in december van het vorig jaar ook prima.

Solo: A Star Wars Story ging in bijna 5.000 Amerikaanse bioscopen in première. Ondanks de tegenvallende opbrengst, staat de film wel eerste in de lijst van best bezochte films van het afgelopen weekend.