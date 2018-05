Loes Luca speelt in komedie Mi Vida met Elvira Mínguez

In Mi Vida speelt Loes Luca de onlangs gepensioneerde kapster Lou Welter, wier leven een drastische wending krijgt tijdens een taalcursus in Spanje. Mínguez vertolkt de rol van de nieuwe lerares Spaans van Luca. De opnames gaan de komende week van start in de Spaanse stad Cádiz.

De rol van de docente zou eerst worden gespeeld door actrice Rossy de Palma, maar deze moest zich op het laatste moment terugtrekken.

"Ik heb dit soort situaties vaker aan de hand gehad", vertelt regisseur Norbert ter Hall. "Toen we A’dam-EVA gingen draaien, moesten we ook twee weken van tevoren een andere hoofdrolspeelster gaan zoeken. Uiteindelijk pakte het geweldig uit; ik kan mij niemand bedenken die die rol beter had kunnen spelen dan Eva van de Wijdeven."

Coming of age

De regisseur noemt Mi Vida een coming of age-film over een vrouw van 65: "Lou komt er na al die jaren achter dat je eerst moet zorgen dat je zelf gelukkig wordt voordat je dat met anderen kan delen. We denken vaak dat het coming of age-genre alleen maar over tieners kan gaan. Maar elke nieuwe levensfase brengt nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee die je dwingen elke keer opnieuw je leven op orde te krijgen."

Andere rollen zijn weggelegd voor Anniek Pheifer, Mark Kraan en Loïc Bellemans, zij spelen respectievelijk de dochter en zoon van Lou en een van haar medestudenten Spaans.

Mi Vida zal in 2019 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.