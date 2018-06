Protest Sesamstraat-makers tegen slogan van film met vloekende poppen

De film draait om een cast van poppen van een kindertelevisieprogramma uit de jaren tachtig, dat flink doet denken aan Sesamstraat. De leden van de cast worden één voor één vermoord, waarna een detective (gespeeld door Melissa McCarthy) een onderzoek start.

De makers van Sesamstraat maken bezwaar tegen het feit dat de slogan op de filmposter 'No Sesame, All Street' luidt, waarmee volgens hen een directe link wordt gelegd tussen Sesamstraat en de film met de vloekende en gewelddadige poppen, zo schrijft The Guardian. "Deze slogan heeft voor verwarring gezorgd bij het publiek, want hij wekt de indruk dat er een verband bestaat tussen deze film en Sesamstraat", beweren de makers van het kinderprogramma.

Teleurgesteld

STX Productions heeft inmiddels hierop gereageerd, wat zij deden vanuit de naam van een van de personages uit de film, een advocaat genaamd Fred. "We vinden het leuk om het onvertelde verhaal te laten zien van de poppen wanneer zij niet voor kinderen optreden. We zijn teleurgesteld dat Sesamstraat dit plezier niet deelt en hebben vertrouwen in onze rechtspositie."

The Happytime Murders komt uit in augustus en is geregisseerd door Brian Henson, de zoon van Jim Henson, de bedenker van The Muppets. Hij hielp ook met het ontwikkelen van enkele personages die te zien zijn in Sesamstraat. Ook komen enkele Muppets-personages voor in de kinderserie, zoals Kermit de Kikker.