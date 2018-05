Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Mob Psycho 100 is een live-actionversie van een bekende Japanse animereeks. Waar Disney de populairste tekenfilms opnieuw maakt met echte acteurs, doen ze het hier dus andersom. Je moet wel een beetje fan zijn van het genre, anders valt het wellicht een tikkeltje tegen. Centraal staat Mob, een jongen met speciale krachten waarover hij de controle dreigt te verliezen wanneer hij emotioneel is. En in het verhaal wordt hij dan weer net verliefd op een meisje uit zijn klas.

Nog meer internationale content op Netflix deze week, want ook de Israëlische serie Fauda is terug met een tweede seizoen. Een bijzondere serie die draait om undercoveragenten die op de Westelijke Jordaanoever jagen op Palestijnse terroristen. In Israël zelf zitten ze hier niet direct op te wachten, des te boeiender voor de rest van de wereld dus.

Het Amerikaanse tv-seizoen is zo goed als voorbij, maar deze week staan er nog wel nieuwe afleveringen van onder andere Busted, The Flash, Supergirl en The 100 op Netflix. En voor de liefhebbers: ook het volledige eerste seizoen van Storage Wars Canada is beschikbaar.

Films

Wanneer Harper haar twee beste vriendinnen mee op zakenreis neemt naar Barcelona, komt het trio in een wild avontuur terecht op Ibiza als Harper valt voor een knappe dj. Dat is de samenvatting van de nieuwste Original-film van Netflix: Ibiza. Dat de film helemaal niet op Ibiza opgenomen is mag de pret niet drukken, al was het feesteiland zelf eerder helemaal niet blij met de komst van de film. Hoe dan ook, sinds deze week kom je er helemaal mee in de vakantiestemming.

Ook nieuw zijn de films Catching Feelings en Sara’s Notebook.

Documentaires

Liefhebbers van het genre documentaire hebben een goede Netflix-week. Nieuw is bijvoorbeeld Explained, deze documentairereeks is een samenwerking tussen Netflix en de Amerikaanse nieuwssite Vox. Sinds afgelopen woensdag staan de eerste drie afleveringen online en er komen er de komende woensdagen nog een paar bij. De onderwerpen interesseren zo'n beetje iedereen: van monogamie tot designer DNA. En ideaal voor de gehaaste medemens: de afleveringen duren niet langer dan twintig minuten.

De docuserie The Toys That Made Us is ook terug met een tweede reeks. Of eigenlijk het tweede deel van de achtdelige eerste reeks. In december kwamen de eerste vier al naar Netflix, dit zijn de laatste vier. The Toys That Made Us blikt in iedere aflevering terug op een belangrijk stuk speelgoed dat ons verleden gemaakt heeft. Hoe is het idee ontstaan? Hoeveel geld is er precies mee verdiend? En hoe reageerde het publiek er precies op? LEGO, Transformers, Hello Kitty en Star Trek passeren in deze laatste vier afleveringen de revue. Netflix heeft al een tweede seizoen besteld, dus er komt meer aan.