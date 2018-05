Opnames nieuwe James Bond beginnen in december

Dat laten de producenten weten op Twitter.

Zoals eerder al aangekondigd door de regisseur zelf, wordt de film geregisseerd door Danny Boyle. In het verleden regisseerde hij films als Trainspotting en Slumdog Millionaire. Boyle is de opvolger van Sam Mendes, die de regie in handen had van de laatste twee Bond-films, Skyfall en Spectre.

Het is voor de vijfde keer dat Daniel Craig in de huid kruipt van de spion. In het verleden werkten hoofdrolspeler Daniel Craig en regisseur Boyle al eens samen. Ze maakten in 2012 een korte film voor de Olympische Spelen in Londen.