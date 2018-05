Ziekenhuisserie Code Black stopt na drie seizoenen

Het einde van de serie komt volgens Seitzman niet onverwacht, waardoor vaste kijkers van Code Black een gepast einde zullen krijgen. "We verwachtten al dat dit seizoen ons laatste zou zijn. We hebben het ook op die manier geschreven", aldus Seitzman.

Code Black gaat over de eerste hulp-afdeling van een van de drukste ziekenhuizen van het land. Het ziekenhuis krijgt meer patiënten binnen dan het financieel aankan.

Hoofdrolspeelster Marcia Gay Harden reageerde donderdag op Instagram op het nieuws. "Het is een ongelooflijk avontuur geweest om deze universele verhalen over lijden, hoop en familie te kunnen vertellen. Ik wil de fans bedanken die me na elke aflevering schreven hoe zij hun leven en werk terugzagen in de serie. Dat is waar we het voor doen."