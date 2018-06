Beau van Erven Dorens schrijft en speelt in hockeydramaserie voor RTL

Het is voor het eerst dat Van Erven Dorens aan een serie meeschrijft.

"Ik ben opgegroeid op het hockeyveld, sliep met mijn hockeystick in bed en zoende mijn eerste vriendinnetjes tijdens hockeyfeestjes in een hockeygoal. Mijn vader zat in het Nederlands elftal en al mijn vrienden speelden... hockey", zegt Van Erven Dorens.

"Ik was, en ben voor velen nog steeds, een hockeybal. Ik heb nu hockeyende puberzoons en de midlifecrisis dient zich eerdaags onherroepelijk aan, dus deze serie kan op geen beter moment gemaakt worden."

In Hockeyvaders staan drie vrienden centraal die al hun hele leven samen in een hockeyteam zitten. Ze zijn inmiddels tegens de vijftig, maar ontkennen dit driftig en feesten op hun club alsof ze jonge goden zijn. Hun kinderen zitten vol in de pubertijd en zoeken op ieder gebied de grenzen op. De hockeyclub is het centrum van alle conflicten.

Van Erven Dorens is naast tekstschrijver ook als acteur aan de serie verbonden. Wie er nog meer in de cast zitten, wordt later bekendgemaakt.