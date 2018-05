Recensieoverzicht: 'Meerdere redenen om Solo teleurstelling te noemen'

de Volkskrant - twee sterren

"Ron Howard, die de regie van Solo: A Star Wars Story overnam na het ontslag van duo Phil Lord en Chris Miller, weet geen eenheid te smeden van het script, dat bestaat uit een reeks onvoldoende vernuftig verbonden spektakelbrokken. Bijna een kwart van de filmtijd wordt gereserveerd voor een fraai geanimeerde, maar ook beschamend ongeïnspireerde zweeftreinoverval, die je zo kunt losschroeven van de scènes ervoor en erna. Rogue One (2016), het niet bijster door de fans gekoesterde en met wegwerpcast opgetuigde eerste deel in deze Star Wars-prequelreeks, bevatte meer ideeën én spectaculairdere ruimteveldslagen. Solo is Star Wars op z'n dunst."

AD - drie sterren

"De relatief onbekende acteur Alden Ehrenreich (die kleine rollen vertolkte, onder meer bij de gebroeders Coen) had de lastige taak om een jonge versie van Solo (in feite dus ook van Harrison Ford) neer te zetten. Hij slaagt na een stroef begin met vlag en wimpel als waardige voorganger. Zijn relatie met jeugdliefde Qi'Ra (gespeeld door Emilia Clarke uit Game of Thrones) is stormachtig, spannend en intrigerend genoeg om ook de jonge Solo een vervolgfilm te gunnen."

Trouw - twee sterren

"Je moet flink je best doen om een intergalactisch epos saai te maken maar Ron Howard is het gelukt. Vooral in de eerste helft zit je stiekem te hopen op een vernietigende Death Star of een passerend zwart gat om de boel een beetje op te schudden. Visueel is er in de tweede helft best wat te beleven, maar toch blijft het vlak voelen. Er verschijnt een monster ter grootte van een kleine planeet maar dat wordt meteen een zwaartekrachtveld ingezogen, dus dat ruimt lekker op. Zo dringen de zin en onzin van scènes zich vaker op. (...) Probleem is dat de film de klare lijn mist van de andere Star Wars- films. Er staat niks op het spel want de jacht op een partij veredelde benzine is niet interessant genoeg om dit verhaal met al z'n ontsnappingen, vuurgevechten en verlies van levens over de eindstreep te dragen."

Het Parool

"Er zijn meer redenen om Solo: A Star Wars Story tot een teleurstelling te bestempelen. Harrison Ford is te oud om zijn personage op jonge leeftijd te kunnen belichamen en daarom zien we Alden Ehrenreich in de iconische rol. De jonge acteur uit Blue Jasmine en Hail, Caesar! doet het aardig, maar zijn Han Solo is meer beredeneerd en minder nonchalant in zijn dictie en lichaamstaal. Howard is een betrouwbare ambachtsman met een lange staat van dienst. Met een goed scenario maakt hij een degelijke film en soms een heel goede, zoals Apollo 13, Ransom of Frost/Nixon. Met een zwak scenario maakt hij Solo: A Star Wars Story. In zijn bijdrage aan het Star Wars-universum kleurt Howard keurig binnen de lijntjes, al hanteert cameraman Bradford Young een opmerkelijk somber palet."

